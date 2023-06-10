Саттон: «Я не понимаю, как Лукаку промахнулся»

Бывший английский нападающий Крис Саттон поражён промахом Ромелу Лукаку в финале Лиги чемпионов.

Бельгийский форвард «Интера» мог сравнять счёт на последних минутах встречи, однако голкипер Эдерсон спас свою команду.

«Я не понимаю, как это возможно. Он был так близко к воротам. Невероятный промах. Нужно отметить игру Эдерсона, но нельзя позволять вратарю совершать спасение в такой ситуации», – высказался Саттон, цитируемый BBC.

«Интер» так и не смог спастись от поражения – встреча завершилась минимальной победой «горожан». Единственным голом отметился Родри, забивший на 68-й минуте.