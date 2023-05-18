Канчельскис – об игре «Реала»: «Давайте не драматизировать ситуацию»

Андрей Канчельскис оценил вчерашнюю катастрофу «Реала» в матче против «Манчестер Сити». Напомним, что «горожане» вчистую разгромили «сливочных», пройдя в финал Лиги чемпионов с общим счётом 5:1. Дублем отметился Бернарду Силва, голом – Хулиан Альварес, в свои ворота автогол оформил Эдер Милитао.

«Конечно, для них это катастрофа и ужасный результат, но давайте не будем драматизировать ситуацию – у «Реала» больше всех трофеев ЛЧ, плюс это действующий победитель турнира», - заявил Канчельскис Rusfootball.

Ранее эксперт озвучил свои ожидания от стамбульского финала турнира, который состоится через три недели – 10 июня.