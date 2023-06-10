Вудгейт: «Гвардиола останется одним из величайших, даже если вновь проиграет сегодня»

Бывший английский футболист Джонатан Вудгейт считает, что исход сегодняшнего финала Лиги чемпионов не повлияет на статус Хосепа Гвардиолы.

Испанский рулевой не побеждал в Лиге чемпионов с 2011 года, а «Манчестер Сити» и вовсе ни разу не был победителем турнира. Два года назад «горожане» под руководством Гвардиолы уступили в финале лондонскому «Челси». В нынешнем сезоне команда вновь добралась до финала, где прямо сейчас играет с миланским «Интером».

«Гвардиола – невероятный тренер. Даже если сегодня вечером он снова потерпит неудачу, он всё равно войдёт в историю футбола как один из величайших», – цитирует BBC Вудгейта.