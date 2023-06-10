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Лига чемпионов

Вудгейт: «Гвардиола останется одним из величайших, даже если вновь проиграет сегодня»

10 Июня 2023 • 22:12 Комментировать (1)
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
1 1.56 X 4.00 2 7.50
2-й тайм

Бывший английский футболист Джонатан Вудгейт считает, что исход сегодняшнего финала Лиги чемпионов не повлияет на статус Хосепа Гвардиолы.

Испанский рулевой не побеждал в Лиге чемпионов с 2011 года, а «Манчестер Сити» и вовсе ни разу не был победителем турнира. Два года назад «горожане» под руководством Гвардиолы уступили в финале лондонскому «Челси». В нынешнем сезоне команда вновь добралась до финала, где прямо сейчас играет с миланским «Интером».

«Гвардиола – невероятный тренер. Даже если сегодня вечером он снова потерпит неудачу, он всё равно войдёт в историю футбола как один из величайших», – цитирует BBC Вудгейта.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Джонатан Вудгейт
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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Комментарии (1)
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Vegaweb71@gmail.com
10 Июня 2023 в 22:22
Гвардиола как был физруком, так им и останется.
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