Индзаги рассказал о состоянии Мхитаряна и Корреа перед финалом Лиги чемпионов

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о состоянии Генриха Мхитаряна и Хоакина Корреа.

Оба футболиста рискуют пропустить финал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (10 июня) из-за полученных ранее повреждений.

«Мне посчастливилось тренировать отличных футболистов, и я не променял бы их ни на кого другого. Ребята спокойны и отлично тренируются перед финалом. К сожалению, у меня есть некоторые сомнения насчёт состояния Мхитаряна и Корреа, но их восстановление проходит хорошо. Вчера Мхитарян провёл первую полноценную тренировку за 22 дня. Мы пока не решили, стоит ли выпускать его в старте или лучше приберечь для выхода на замену», – цитирует журналист Альфредо Педулла наставника «Интера».