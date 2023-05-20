Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Снейдер верит в победу «Интера» над «Манчестер Сити»

20 Мая 2023 • 16:50 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

Бывший игрок «Интера» Уэсли Снейдер поделился своими мыслями о финале Лиги чемпионов. Как известно, «нерадзурри» в решающей битве за трофей сразятся с «Манчестер Сити».

«Говорят, что «Манчестер Сити» обыграть невозможно? Ничего невозможного не бывает. Бывают сложные матчи, это да. Но в рамках одной игры «Интер» может совершить любой подвиг. В 2010 году все тоже говорили, что мы обречены в дуэли с «Барселоной»…» - сказал Снейдер в интервью для La Gazzetta dello Sport.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт в субботу, 10 июня. Решающий матч за трофей будет принимать Стамбул.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Уэсли Снейдер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Мая
17:30 · Франция. Лига 1
Эррера объяснил, почему фанаты «ПСЖ» критикуют Месси
16:50 · Лига чемпионов
Снейдер верит в победу «Интера» над «Манчестер Сити»
15:50 · Лига чемпионов
Ровно 25 лет назад «Реал» выиграл Лигу чемпионов впервые за долгое время
08:57 · Испания. Ла Лига
Хави назвал лучшую команду в мире
03:00 · Лига чемпионов
Стало известно, что сказал своим игрокам Гвардиола перед матчем с «Реалом»
02:53 · Лига чемпионов
Впервые с 2010 года в финале Лиги чемпионов не сыграет французский игрок
02:39 · Италия. Серия А
Генеральный директор «Милана»: «Наш клуб вернулся в число лучших в Европе»
02:26 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» может стать десятым клубом в истории футбола, который сделает «требл»
00:38 · Лига чемпионов
Дальма считает, что Гвардиола боится «Интера» 4
19 Мая
23:18 · Украина. Премьер-лига
Киевское «Динамо» не попало в ЛЧ впервые за девять лет
22:32 · Лига чемпионов
Моратти: «Лаутаро может стать героем финала Лиги чемпионов»
21:03 · Лига чемпионов
Игроки «Реала» не поняли решение Анчелотти оставить Рюдигера в запасе в матче с «Манчестер Сити»
18:32 · Лига чемпионов
Бернарду Силву — автор лучшего гола недели в Лиге чемпионов
17:12 · Лига чемпионов
Бернарду Силва – игрок недели в Лиге чемпионов
15:58 · Лига чемпионов
«Как их трясёт»: Игроки «Барселоны» обсуждали провал «Реала» в Лиге чемпионов
Все новости
Рекомендуем