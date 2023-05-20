Снейдер верит в победу «Интера» над «Манчестер Сити»

Бывший игрок «Интера» Уэсли Снейдер поделился своими мыслями о финале Лиги чемпионов. Как известно, «нерадзурри» в решающей битве за трофей сразятся с «Манчестер Сити».

«Говорят, что «Манчестер Сити» обыграть невозможно? Ничего невозможного не бывает. Бывают сложные матчи, это да. Но в рамках одной игры «Интер» может совершить любой подвиг. В 2010 году все тоже говорили, что мы обречены в дуэли с «Барселоной»…» - сказал Снейдер в интервью для La Gazzetta dello Sport.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт в субботу, 10 июня. Решающий матч за трофей будет принимать Стамбул.