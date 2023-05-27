Родри – о финале Лиги чемпионов: «Мы должны набраться сил, но не допустить спада формы»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов с «Интером».

Встреча состоится 10 июня. В текущем сезоне «горожане» уже успели выиграть Премьер-лигу, а 3 июня могут завоевать ещё и Кубок Англии.

«Наше нынешнее положение – это просто мечта. Мы трудились девять месяцев, чтобы добиться всего этого. Теперь мы должны сохранить тот же настрой, тот же дух, что и в предыдущих играх – благодаря этим составляющим и поддержке наших болельщиков мы сможем достичь целей. Важно как следует отдохнуть, но в то же время нужно поддерживать форму, не допускать спада готовности», – сказал испанец в интервью официальному каналу «Сити».