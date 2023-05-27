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Лига чемпионов

Родри – о финале Лиги чемпионов: «Мы должны набраться сил, но не допустить спада формы»

27 Мая 2023 • 01:44 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов с «Интером».

Встреча состоится 10 июня. В текущем сезоне «горожане» уже успели выиграть Премьер-лигу, а 3 июня могут завоевать ещё и Кубок Англии.

«Наше нынешнее положение – это просто мечта. Мы трудились девять месяцев, чтобы добиться всего этого. Теперь мы должны сохранить тот же настрой, тот же дух, что и в предыдущих играх – благодаря этим составляющим и поддержке наших болельщиков мы сможем достичь целей. Важно как следует отдохнуть, но в то же время нужно поддерживать форму, не допускать спада готовности», – сказал испанец в интервью официальному каналу «Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Родри Эрнандес
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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