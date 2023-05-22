Бергоми: «Конечно, «Манчестер Сити» фаворит, с командами Гвардиолы трудно играть»

Бывший защитник миланского «Интера» Джузеппе Бергоми расстроен итогами матча с «Наполи», но не игрой клуба, он считает, что Симоне Индзаги уже симулирует действия своей команды в игре с «Манчестер Сити», который должен состояться десятого июня.

- Остановить команды Гвардиолы очень сложно, мы все знаем, что он использует атакующие схемы и всегда отбирает обратно мяч. Это душит. «Интер» должен хорошо быть подготовленным с физической точки зрения, в игре с «Наполи» я увидел некоторые заготовки для матча с «Сити», «Интер» хорошо располагается на поле, но «Сити», конечно же, остается фаворитом, - цитирует слова Бергоми fcinter1908.it.