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Англия. Кубок Англии

Холанн: «Сейчас мы должны думать о финале Кубка Англии, а не Лиги чемпионов»

29 Мая 2023 • 15:41 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
03.06 17:00

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о предстоящих финальных матчах команды.

3 июня «горожане» поспорят в «Манчестер Юнайтед» за победу в Кубке Англии, а неделей позднее состоится финал Лиги чемпионов против миланского «Интера».

«Мы должны сосредоточиться на ближайшем финале, а не думать об обоих матчах. Сейчас все наши мысли связаны с Кубком Англии, и мы, надеюсь, добьёмся успеха в матче. Я с нетерпением этого жду, я уверен в наших силах. Впереди два замечательных футбольных вечера», – цитирует норвежского форварда City Xtra.

Эрлинг Холанн стал лучшим бомбардиром завершившегося розыгрыша Английской премьер-лиги – в его активе 36 забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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