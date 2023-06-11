Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Де Брёйне: «Я сыграл не лучший матч, но празднуем!»

11 Июня 2023 • 04:02 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне не смог доиграть до конца финальный матч Лиги чемпионов, ему потребовалась замена, но он рад тому, что его партнеры по команде довели дело до логического завершения.

- Последние два месяца были непростыми для меня, проблемы с этой мышцей возникали регулярно. Но, к счастью, команда все равно смогла выиграть. Мы очень много работали. В этот раз удалось не проиграть финальный матч. Не лучший мой матч, но сейчас время праздновать, - цитирует слова де Брёйне BT Sport.

В финальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл миланский «Интер». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Интер Милан Интер Милан
1
0
1.56 4.00 7.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Июня
04:02 · Лига чемпионов
Де Брёйне: «Я сыграл не лучший матч, но празднуем!»
03:57 · Лига чемпионов
Уже четыре финала Лиги чемпионов кряду заканчиваются с минимальным счётом
03:41 · Лига чемпионов
Вудгейт: «Подтвердилось, что Гвардиола - величайший»
03:34 · Лига чемпионов
Рио Фердинанд: «Они обессмертили своё имя»
03:26 · Лига чемпионов
Манчестер - второй город Европы с двумя разными побеждавшими в Лиге чемпионов клубами
03:01 · Лига чемпионов
Гвардиола пообещал «нагнать «Реал»
02:54 · Лига чемпионов
Холанн - третий игрок в истории Лиги чемпионов, ставший лучшим бомбардиром турнира с разными клубами
02:30 · Лига чемпионов
Онана: «Нам не повезло»
02:26 · Лига чемпионов
Гвардиола одержал 300-ю победу у руля «Манчестер Сити»
02:18 · Англия. Премьер-лига
Альварес установил рекорд: никому ранее не удавалось выиграть ЧМ и требл с клубом в одном сезоне
02:06 · Лига чемпионов
Президент «Интера» высказался о будущем Лукаку 1
01:57 · Испания. Ла Лига
Гвардиола сделал предупреждение «Реалу»: «Мы уже близко»
01:45 · Лига чемпионов
Холанн – о финале: «Я показал не лучшую игру, но главное – победа»
01:36 · Лига чемпионов
Президент «Интера»: «Этот финал показал, насколько хороша наша команда»
01:27 · Лига чемпионов
Индзаги – о поражении в финале: «Я горжусь командой, «Интер» заслуживал большего» 5
Все новости
Рекомендуем