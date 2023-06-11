Де Брёйне: «Я сыграл не лучший матч, но празднуем!»

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне не смог доиграть до конца финальный матч Лиги чемпионов, ему потребовалась замена, но он рад тому, что его партнеры по команде довели дело до логического завершения.

- Последние два месяца были непростыми для меня, проблемы с этой мышцей возникали регулярно. Но, к счастью, команда все равно смогла выиграть. Мы очень много работали. В этот раз удалось не проиграть финальный матч. Не лучший мой матч, но сейчас время праздновать, - цитирует слова де Брёйне BT Sport.

В финальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл миланский «Интер».