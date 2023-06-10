​«Манчестер Сити» и «Интер» не забили в первом тайме финала Лиги чемпионов

В Стамбуле в субботу вечером проходит финальный поединок Лиги чемпионов. Главный трофей в клубном футболе Европы разыгрывают английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер». После первого тайма на табло стадиона горят два нуля – 0:0.

«Манчестер Сити» считался явным фаворитом финального матча. Тем не менее, в первые 45 минут команда Хосепа Гвардиолы не имела внушительного преимущества. «Горожане» имели пару моментов, но не смогли их реализовать.

Следить за вторым таймом финала между «Манчестер Сити» и «Интером» во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах LiveResult.