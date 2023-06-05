Лукаку: «У Холанна всегда появляется свой момент»

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку высказался в преддверии финала Лиги чемпионов, в котором миланский клуб встретится с «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» является очень сыгранным коллективом. Всегда приятно играть против лучшей в мире команды. У них нет проблем в чужой штрафной площади, у Холанна всегда появляется свой момент. Я хочу, чтобы в финале мы одержали победу и насладились таким моментом», — сказал Лукаку журналистам.

Финальная встреча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится 10 июня. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по московскому времени.



