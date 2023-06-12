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Лига чемпионов

Тарханов: Гвардиола — лучший тренер мира эксклюзив

12 Июня 2023 • 20:09 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Манчестер Сити» над «Интером» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

- Вы рады за Хосепа Гвардиолу?

- Я вообще болею за «Сити», мне нравится их стиль игры. Не скажу, что у них прямо звёздная команда. Да, там собраны хорошие игроки, но они в целом встроены в командное построение. Это, конечно, заслуга Гвардиолы. Без него они ничего не выигрывали, а с ним взяли требл.

- Тем не менее, главная звезда клуба Холанн не отметился результативными действиями в решающих матчах Лиги чемпионов.

- Не всегда же нападающему забивать. Тем более, в финале за ним плотно следили. Он все выиграл, забил 53 гола. Он суперигрок. Не он забил, так другой забил.

- На сегодняшний день Гвардиола - лучший практикующий тренер мира?

- Конечно! Он взял команду, которая до него ничего не выигрывала, и сделал из неё чемпиона. Это однозначно заслуга тренера. Тем более, он в «Барселоне» и «Баварии» завоевывал множество трофеев. «Сити» был середняком, это многое говорит о нём.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Александр Тарханов Эрлинг Холанн
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