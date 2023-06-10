Шалимов: «Интер» - это лучший соперник для «Манчестер Сити» в финале ЛЧ»

Российский футбольный тренер Игорь Шалимов полагает, что миланский «Интер» - это самый лучший соперник для «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

«Как минимум лучше «Реала» и «Баварии», которые «Манчестер Сити» уничтожил. Тот же «Реал» очень некомфортно себя чувствовал в игре с «Сити», «Интер» же так не поплывёт», - полагает Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что на пути в финал в плей-офф «горожане» разобрались с «РБ Лейпцигом», «Баварией» и мадридским «Реалом».

«Интер» обыграл «Порту», «Бенфику» и принципиальных соперников из «Милана».

Не пропустите самые интересные моменты финала Лиги чемпионов благодаря текстовой трансляции от портала LiveResult.ru.