Гюндоган — о финале Лиги чемпионов: «Нужно насладиться этим в полной мере»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов против «Интера».

«В таких финалах всегда важно больше желать победы, чем бояться проиграть. Нужно попытаться насладиться этим в полной мере и постоянно напоминать себе, через что вы прошли для того, чтобы получить привилегию играть там», — цитирует Гюндогана Sport1.

Отметим, что «Манчестер Сити» ещё ни разу в своей истории не выигрывал Лигу чемпионов. «Интер» же одерживал победу в этом турнире в 2010 году.

Финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 10 июня. Начало — в 22:00 по московскому времени.