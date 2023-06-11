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Онана: «Нам не повезло»

11 Июня 2023 • 02:30 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

Миланский «Интер» проиграл в финале Лиги чемпионов, команда Симоне Индзаги уступила «Манчестер Сити», но голкипер «змей» Андре Онана считает, что его коллективу просто не повезло.

- Мы провели отличный матч. У нас были явные шансы забить, просто не повезло. Если вы не забиваете свои шансы в таких матчах, то проигрываете. Я доволен тем, как сыграла команда. Уверен, мы еще выйдем в финал, - цитирует слова Онана Sky Sports.

Напомним, что этот финал в «Интере» ждали совсем не три года - а все тринадцать лет, с 2010 года, когда миланцы обыграли в решающем матче мюнхенскую «Баварию». 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Андре Онана
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