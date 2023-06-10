Президент Турции посетил финал Лиги чемпионов

В субботу вечером в Стамбуле на «Олимпийском стадионе имени Ататюрка» проходит финал Лиги чемпионов. Отказаться от посещения знаменательного для города и всей Турции события не смог вновь избранный президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. В молодости, кстати, турецкий национальный лидер активно занимался футболом на полупрофессиональном уровне.

Как сообщает Hurriyet, президент прибыл на арену и поприветствовал собравшихся на трибунах болельщиков. По информации ВВС, политик решил не пользоваться VIP-входом на стадион и прошёл через главный вход вместе со своей охраной.

Напомним, что прямо сейчас в стамбульском финале счёт всё ещё не открыт – 0:0. Позади первые полчаса игры.

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