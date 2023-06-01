Ракитич обвязал себя футболкой травмированного Рико в момент празднования победы в Лиге Европы

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич, ставший вчера обладателем Лиги Европы, в момент празднования победы в турнире поддержал травмированного голкипера «ПСЖ» Серхио Рико.

В момент, когда хорват впервые взял кубок в руки после финального свистка, на его поясе висела игровая футболка Серхио Рико, который ранее выступал за испанский клуб.

Напомним, недавно голкипер получил серьёзную травму из-за того, что его сбила лошадь. Отметим, что сегодня ночью андалусийцы одержали победу над «Ромой» и стали победителями Лиги Европы.