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Лига чемпионов

​«Барселона» отреагировала на успех Гвардиолы

11 Июня 2023 • 00:44 Комментировать (1)
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

Хосеп Гвардиола привёл «Манчестер Сити» к исторической победе в Лиге чемпионов. Этот турнир «горожане» выиграли впервые в истории. В субботнем финале команда Хосепа Гвардиолы переиграла «Интер» - 1:0.

На успех Гвардиолы отреагировала «Барселона», где тренер работал ранее. Пресс-служба каталонского клуба опубликовала давнее фото Гвардиолы с трофеем Лиги чемпионов.

«Чемпион однажды – чемпион навсегда» - так подписали фотографию «сине-гранатовые».

Напомним, что Хосеп Гвардиола стал первым тренером с двумя треблами. Первый требл испанец выиграл в «Барселоне» в сезоне 2008/2009.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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Комментарии (1)
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Alex1972
11 Июня 2023 в 01:16
Браса жива там ещё?... Отреагировала она ..Хе..
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