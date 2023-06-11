​«Барселона» отреагировала на успех Гвардиолы

Хосеп Гвардиола привёл «Манчестер Сити» к исторической победе в Лиге чемпионов. Этот турнир «горожане» выиграли впервые в истории. В субботнем финале команда Хосепа Гвардиолы переиграла «Интер» - 1:0.

На успех Гвардиолы отреагировала «Барселона», где тренер работал ранее. Пресс-служба каталонского клуба опубликовала давнее фото Гвардиолы с трофеем Лиги чемпионов.

«Чемпион однажды – чемпион навсегда» - так подписали фотографию «сине-гранатовые».

Напомним, что Хосеп Гвардиола стал первым тренером с двумя треблами. Первый требл испанец выиграл в «Барселоне» в сезоне 2008/2009.