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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хулиан Альварес установил ещё один рекорд

11 Июня 2023 • 15:40 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес выиграл множество трофеев за этот сезон, установив множество рекордов.

По информации Opta, форвард стал первым аргентинцем, которому удалось выиграть Лигу чемпионов, Кубок Либертадорес и чемпионат мира. Отметим, что подобное достижение покорялось лишь четырём футболистам. Помимо Альвареса взять эти трофеи удалось Кафу, Роке Жуниору и Роналдиньо.

Напомним, что аргентинский нападающий присоединился к «Манчестер Сити» перед началом прошедшего сезона 2022/23. Никому, кроме Хулиана Альвареса, ранее не удавалось выиграть чемпионат мира и требл с клубом в одном сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Хулиан Альварес
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