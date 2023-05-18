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Лига чемпионов

Павлюченко: «Манчестер Сити» минимум трёшку отгрузит «Интеру»

18 Мая 2023 • 18:44 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

Бывший форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился ожиданиям от предстоящего финального матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Интер».

«В финале англичане явные фавориты. Уверен, что они минимум трешку отгрузят «Интеру», а то и больше. Итальянцы окопаются в своей штрафной и будут отбиваться, но это им никак не поможет. Даже у «Реала» не получилось контролировать мяч и проводить атаки», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

В 1/2 финала ЛЧ команда Хосепа Гвардиолы одолела «Реал» (1:1, 4:0), а «Интер» оказался сильнее «Милана» (2:0, 1:0).

«Манчестер Сити» встретится с «Интером» в финале Лиги чемпионов. Матч пройдет 10 июня в Стамбуле.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Роман Павлюченко Манчестер Сити
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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Комментарии (1)
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InterSan
18 Мая 2023 в 19:01
Рома, Реал вчера вообще на игру не вышел. Сити охрененно играет и если им позволить играть в их футбол - три минимум забьют.
Нужно просто разрушать в центре и кидать в контратаки мяч. Лаутаро быстрый а Лукаку мощный.......может что-то и получится.
Forza Inter.
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