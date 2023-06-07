Лаутаро Мартинес – о финале Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» уважает «Интер»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о приближающемся финале Лиги чемпионов.

«Нерадзурри» поспорят за трофей с «Манчестер Сити». Встреча состоится 10 июня.

«Для меня этот матч будет важнейшим на клубном уровне за всю карьеру, – рассказывает Мартинес, в декабре ставший чемпионом мира со сборной Аргентины. – Мы с большим уважением относимся к «Манчестер Сити» – в этой команде выступают выдающиеся игроки. Но мы знаем, что они тоже уважают нас и считают сильным оппонентом, ведь мы не просто так оказались здесь. Наша задача – подготовиться как можно лучше», – рассказал в интервью TNT Sports форвард «Интера».