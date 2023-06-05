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Лига чемпионов

Черданцев будет комментировать финал Лиги чемпионов

05 Июня 2023 • 14:52 Комментировать (2)
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

В субботу вечером в Стамбуле пройдёт финальный матч Лиги чемпионов. В нём трофей разыграют английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер». Комментировать игру на телеканале «Матч ТВ» будут Георгий Черданцев и Роман Нагучев.

Отметим, что «Манчестер Сити» считается безоговорочным фаворитом финального матча. «Горожане» могут выиграть Лигу чемпионов впервые в истории. Ранее команда Хосепа Гвардиолы уже выиграла Премьер-лигу и Кубок Англии.

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» стартует 10 июня в 22:00 по московскому времени.

Черданцев оговорился в прямом эфире полуфинала ЛЧ, перепутав обыкновенные дроби

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Георгий Черданцев Роман Нагучев
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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Комментарии (2)
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Cruyff
05 Июня 2023 в 15:23
хорошо что не Геныч
sierge
05 Июня 2023 в 15:52
Да один фиг, оба орать любят
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