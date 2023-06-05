Черданцев будет комментировать финал Лиги чемпионов

В субботу вечером в Стамбуле пройдёт финальный матч Лиги чемпионов. В нём трофей разыграют английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер». Комментировать игру на телеканале «Матч ТВ» будут Георгий Черданцев и Роман Нагучев.

Отметим, что «Манчестер Сити» считается безоговорочным фаворитом финального матча. «Горожане» могут выиграть Лигу чемпионов впервые в истории. Ранее команда Хосепа Гвардиолы уже выиграла Премьер-лигу и Кубок Англии.

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» стартует 10 июня в 22:00 по московскому времени.

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