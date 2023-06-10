Бывший игрок «Интера» Стефан Дальма поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов.

«Нерадзурри» сыграют против английского «Манчестер Сити». Встреча стартует в 22:00 по московскому времени.

«Манчестер Сити» – фаворит в этой игре, все вокруг в него верят и думают, что будет легко, но это не так. В финале Лиги чемпионов не может быть просто, а «Интер» постоянно доказывает, что с ним просто так не справиться. Команда Симоне Индзаги набрала отличный ход, каждый из игроков точно знает, что делать. Я верю, что «Интер» сегодня победит, и если «Интер» победит, это не будет чудом», – заявил Дальма в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».