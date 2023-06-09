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Агуэро: «Немного нервничаю перед финалом Лиги чемпионов, но уверен в «Манчестер Сити»

09 Июня 2023 • 15:05 Комментировать
Манчестер Сити
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Интер Милан
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10.06 22:00

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился ожиданиями от завтрашнего финала Лиги чемпионов, в котором «горожане» сыграют в Стамбуле с миланским «Интером».

«Немного нервничаю перед финалом Лиги чемпионов, но уверен в «Манчестер Сити». Команда играла замечательно, осталось сделать последний шаг. Я ожидаю хороший план на игру и отличное выступление во всех аспектах. Это футбол, случится может всё, что угодно. Думаю, команда находится в правильном моменте для того, чтобы добыть необходимый результат, – цитирует Агуэро официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, «горожане» ещё ни разу в своей истории не выигрывали Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Серхио Агуэро
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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