Агуэро: «Немного нервничаю перед финалом Лиги чемпионов, но уверен в «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился ожиданиями от завтрашнего финала Лиги чемпионов, в котором «горожане» сыграют в Стамбуле с миланским «Интером».

«Немного нервничаю перед финалом Лиги чемпионов, но уверен в «Манчестер Сити». Команда играла замечательно, осталось сделать последний шаг. Я ожидаю хороший план на игру и отличное выступление во всех аспектах. Это футбол, случится может всё, что угодно. Думаю, команда находится в правильном моменте для того, чтобы добыть необходимый результат, – цитирует Агуэро официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, «горожане» ещё ни разу в своей истории не выигрывали Лигу чемпионов.