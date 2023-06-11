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​Де Брёйне рискует пропустить до трёх месяцев

11 Июня 2023 • 15:15 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне получил травму и был заменён уже по ходу первого тайма финала Лиги чемпионов против «Интера». После игры бельгиец заявил, что у него давно имелись проблемы с подколенным сухожилием.

«Мне два месяца говорили, что есть риск, но я принимал его», - рассказал де Брёйне после матча.

Как сообщает The Telegraph, де Брёйне рискует пропустить до трёх месяцев. Точные сроки восстановления рыжеволосого бельгийца будут известны после завершения медицинского обследования.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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