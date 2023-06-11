Холанн – лучший бомбардир завершившегося розыгрыша Лиги чемпионов

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн по окончании текущего розыгрыша Лиги чемпионов признан лучшим бомбардиром турнира с 12-ю забитыми голами. Всего один из них он оформил с 11-метрового удара.

Второе место – у форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха – восемь забитых голов. На третьем месте Винисиус Жуниор – вингер мадридского «Реала» забил семь голов. Столько же у Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

Напомним, что в завершившемся розыгрыше Лиги чемпионов Холанну принадлежит пента-трик. Пять раз ответном матче против на стадии 1/8 финала норвежец поразил ворота «РБ Лейпцига».

Холанн и Лаутаро провалили финал Лиги чемпионов, а кто был лучшим?