Стали известны все клубы АПЛ, которые сыграют в Лиге чемпионов

Сегодня вечером «Манчестер Юнайтед» разгромил дома кризисный «Челси» - 4:1. А это значит, что за тур до финиша текущего сезона АПЛ нам известны все четыре клуба, которые представят Англию в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне.

Это чемпион Англии «Манчестер Сити», серебряный призёр сезона – «Арсенал», занимающий на данный момент третье место «Манчестер Юнайтед» и идущий на четвёртом месте «Ньюкасл». Отрыв каждой из этих команд от пятого места, на котором идёт «Ливерпуль», за один оставшийся тур АПЛ растерять уже не получится.

Пятого клуба Англия, отметим, точно не получит в ЛЧ, так как в финале Лиги Европы друг с другом сыграют итальянская «Рома» и испанская «Севилья».

Подробности разгрома «Челси» в исполнении «красных дьяволов» читайте в обзоре от нашей редакции.