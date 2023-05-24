Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Семак рассказал, кого поддержит в финале Лиги чемпионов

24 Мая 2023 • 18:12 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

Российский специалист, наставник питерского «Зенита» Сергей Семак поделился своими симпатиями в финале Лиги чемпионов УЕФА.

«Я за «Манчестер Сити», начиная с эпохи в клубе Хосепа Гвардиолы. Конечно, хочу победы этой команды, они играют в прекрасный атакующий футбол, очень качественный. Думаю, многим такой стиль по душе», - цитирует Семака «Матч ТВ».

Главный матч самого престижного еврокубка запланирован на 10 июня, в Стамбуле на «Олимпийском стадионе имени Ататюрка» встретятся «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы и «Интер» Симоне Индзаги. Если «горожане» Манчестера одержат победу, это будет их первая победа в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов УЕФА в истории.

Ранее Семак высказался о собственных перспективах поработать за границей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Сергей Семак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
18:12 · Лига чемпионов
Семак рассказал, кого поддержит в финале Лиги чемпионов
17:41 · Лига чемпионов
Итальянский журналист: «Сити» - фаворит финала? Ну давайте вспомним 1994 год...»
16:52 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов
07:58 · Италия. Серия А
Кассано: «Интер» должен уволить Индзаги» 7
00:59 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Я знаю, насколько сильны итальянцы в финалах»
00:34 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги подтвердил, что Шкриньяр может сыграть в финале Лиги чемпионов 1
23 Мая
21:18 · Лига чемпионов
Индзаги: «Немногие ждали «Интер» в финале Лиги чемпионов, но мы верили в это с самого начала»
17:53 · Лига чемпионов
Мальдини вспомнил памятный стамбульский финал между «Миланом» и «Ливерпулем»
17:27 · Италия. Серия А
Вьери: «Буду болеть за все три итальянских клуба»
14:47 · Италия. Серия А
Булыкин — о снятии 10 очков с «Ювентуса»: «Это сильно влияет на психологию»
00:09 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» сыграет в Лиге чемпионов впервые за 20 лет
22 Мая
15:42 · Лига чемпионов
Назначен судья на финал Лиги чемпионов
13:43 · Италия. Серия А
Бергоми: «Конечно, «Манчестер Сити» фаворит, с командами Гвардиолы трудно играть»
01:05 · Франция. Лига 1
Доннарумма: «Уверен, однажды мы выиграем Лигу чемпионов» 1
21 Мая
21:43 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» выходил в Лигу чемпионов 8 раз до прихода Симеоне, при нём – 11 раз за 11 сезонов
Все новости
Рекомендуем