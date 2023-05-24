Семак рассказал, кого поддержит в финале Лиги чемпионов

Российский специалист, наставник питерского «Зенита» Сергей Семак поделился своими симпатиями в финале Лиги чемпионов УЕФА.

«Я за «Манчестер Сити», начиная с эпохи в клубе Хосепа Гвардиолы. Конечно, хочу победы этой команды, они играют в прекрасный атакующий футбол, очень качественный. Думаю, многим такой стиль по душе», - цитирует Семака «Матч ТВ».

Главный матч самого престижного еврокубка запланирован на 10 июня, в Стамбуле на «Олимпийском стадионе имени Ататюрка» встретятся «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы и «Интер» Симоне Индзаги. Если «горожане» Манчестера одержат победу, это будет их первая победа в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов УЕФА в истории.

Ранее Семак высказался о собственных перспективах поработать за границей.