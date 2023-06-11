«Манчестер Сити» – восьмой европейский клуб, выигравший требл

«Манчестер Сити» пополнил число обладателей треблов.

Команда Хосепа Гвардиолы взяла верх в финале Лиги чемпионов над «Интером» (1:0), завоевав третий трофей в сезоне – ранее были выиграны Кубок Англии и Премьер-лига. «Манчестер Сити» стал восьмым клубом, которому удалось выиграть требл (победа в чемпионате, внутреннем Кубке и еврокубке). Ранее такой набор собирали «Селтик» (1967), «Аякс» (1972), ПСВ (1988), «Манчестер Юнайтед» (1999), «Барселона» (2009 и 2015), «Интер» (2010) и «Бавария» (2013 и 2020).

Напомним, что «Манчестер Сити» впервые в истории стал триумфатором Лиги чемпионов.