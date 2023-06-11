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Лига чемпионов

«Манчестер Сити» – восьмой европейский клуб, выигравший требл

11 Июня 2023 • 01:06 Комментировать (1)
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

«Манчестер Сити» пополнил число обладателей треблов.

Команда Хосепа Гвардиолы взяла верх в финале Лиги чемпионов над «Интером» (1:0), завоевав третий трофей в сезоне – ранее были выиграны Кубок Англии и Премьер-лига. «Манчестер Сити» стал восьмым клубом, которому удалось выиграть требл (победа в чемпионате, внутреннем Кубке и еврокубке). Ранее такой набор собирали «Селтик» (1967), «Аякс» (1972), ПСВ (1988), «Манчестер Юнайтед» (1999), «Барселона» (2009 и 2015), «Интер» (2010) и «Бавария» (2013 и 2020).

Напомним, что «Манчестер Сити» впервые в истории стал триумфатором Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аякс Бавария Барселона Манчестер Сити Манчестер Юнайтед ПСВ Селтик
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Комментарии (1)
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NOBODY
11 Июня 2023 в 01:16
что??? ха ха ха ...ну и статисты у нас в комментах, мол Пепка единственный и неповторимый....

а оказывается таких требблов несколько!!!!
почему же никто не горлопанил, когда допустим Бавария недавно брала требл? 3 года назад всего...
это походу как раз Фликовская....
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