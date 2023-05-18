Динияр Билялетдинов: «У «Интера» не будет шансов, «Манчестер Сити» возьмёт своё»

Бывший игрок «Эвертона» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Интер».

«У «Интера» не будет шансов. «Манчестер Сити» возьмет свое. У Гвардиолы есть огромный ресурс игроков, почему бы ему не поиграться со схемами. Когда у тебя на замене сидит чемпион мира, ты можешь придумывать что угодно», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

Финал Лиги чемпионом между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится 10 июня и пройдет в Стамбуле. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

Напомним, действующим обладателем трофея является мадридский «Реал», который покинул нынешний розыгрыш ЛЧ в полуфинале, уступив команде Хосепа Гвардиолы (1:1, 0:4).