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Лига чемпионов

Динияр Билялетдинов: «У «Интера» не будет шансов, «Манчестер Сити» возьмёт своё»

18 Мая 2023 • 17:34 Комментировать (2)
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

Бывший игрок «Эвертона» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Интер».

«У «Интера» не будет шансов. «Манчестер Сити» возьмет свое. У Гвардиолы есть огромный ресурс игроков, почему бы ему не поиграться со схемами. Когда у тебя на замене сидит чемпион мира, ты можешь придумывать что угодно», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

Финал Лиги чемпионом между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится 10 июня и пройдет в Стамбуле. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

Напомним, действующим обладателем трофея является мадридский «Реал», который покинул нынешний розыгрыш ЛЧ в полуфинале, уступив команде Хосепа Гвардиолы (1:1, 0:4).

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Евро-Футбол.Ру,
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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Комментарии (2)
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InterSan
18 Мая 2023 в 17:40
Шанс есть всегда.
Barcelona-Champions
18 Мая 2023 в 17:50
Согласен,у Интера нормальные шансы на победу в фмнале. Конечно, Сити смотрится в целом сильнее по ходу сезона, вероятнее даже что они выиграют, но всё равно шансы имеются у команды Индзаги, по крайней мере, я буду больше поддерживать миланский клуб🇮🇹⚽
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