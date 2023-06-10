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Лига чемпионов

​Перед финалом Лиги чемпионов в Стамбуле пожар – дым доходит до стадиона

10 Июня 2023 • 20:08 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
1 1.56 X 4.00 2 7.50
Через 1 ч. 17 мин.

Журналист Флориан Плеттенберг опубликовал в социальных сетях видео. Судя по всему, недалеко от стадиона, на котором в субботу вечером пройдёт финал Лиги чемпионов, возник пожар. Дым доходит прямо до футбольной арены, на что указывает журналист.

В финале Лиги чемпионов трофей разыгрывают «Манчестер Сити» и «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Интер» в своей истории трижды завоёвывал кубок европейских чемпионов (1964, 1965, 2010), а «Манчестер Сити» - ни разу.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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