​Перед финалом Лиги чемпионов в Стамбуле пожар – дым доходит до стадиона

Журналист Флориан Плеттенберг опубликовал в социальных сетях видео. Судя по всему, недалеко от стадиона, на котором в субботу вечером пройдёт финал Лиги чемпионов, возник пожар. Дым доходит прямо до футбольной арены, на что указывает журналист.

В финале Лиги чемпионов трофей разыгрывают «Манчестер Сити» и «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Интер» в своей истории трижды завоёвывал кубок европейских чемпионов (1964, 1965, 2010), а «Манчестер Сити» - ни разу.