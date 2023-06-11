Гюндоган – о финале: «Игра была равной»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о финале Лиги чемпионов против «Интера» (1:0).

Капитан «горожан» удостоится чести поднять над головой трофей, ставший первым как для него, так и для клуба.

«Это невероятно. Трудно выразить эмоции словами. Мы вошли в историю.

Трудный матч для обеих команд. Мы были плохи в первом тайме, и мы понимали, что нужно значительно прибавить после перерыва. Пожалуй, это была равная игра – нам повезло, что верх в ней взяли именно мы.

Все говорили о требле, мы чувствовали давление, но наша команда отлично справляется с такими трудностями», – заявил в интервью BT Sport Гюндоган.