Экс-игрок «Спартака» Мор рассказал, за счёт чего «Интер» может одержать победу над «Манчестер Сити»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

Эксперт отметил, что английский клуб и Хосеп Гвардиола уже давно заслужили выиграть главный клубный европейский трофей, и у итальянского клуба не будет шансов на победу.

«Но их шанс — где‑то наступить себе на горло и глубоко обороняться. Чем больше времени будет проходить, если они не пропустят быстрый гол, тем больше у них будет шансов», - заявил Мор эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 10 июня, и начнётся в 22:00 по московскому времени.