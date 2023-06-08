Адриано поставил на «Интер» 2 тысячи евро

Бывший бомбардир миланского «Интера» Адриано уверен в клубе, которому предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов. Месяц тому назад он выразил уверенность в том, что клуб выйдет в финал самого престижного турнира футбольной Европы, а сейчас верит в то, что «Интер» сможет огорчить «Манчестер Сити».

И свою уверенность он выражает не в постах на сайтах или в социальных сетях, а делом - он поставил на победу «Интера» десять тысяч бразильских реалов, что равно примерно двум тысячам евро.

Если миланцы победят, то Адриано поднимет в семь раз больше - четырнадцать тысяч, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.