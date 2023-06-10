​Что футболисты «Манчестер Сити» едят перед финалом Лиги чемпионов

В субботу вечером «Манчестер Сити» сыграет против «Интера» в финале Лиги чемпионов. На страницах портала Goal появилась информация о меню футболистов английской команды перед столь важным матчем. Отмечается, что план питания разработали главный научный сотрудник Института спортивной науки Ян Ролло, главный шеф-повар клуба Морган Стил и глава отдела спортивного питания клуба Том Пэрри.

Накануне финала игроки «Манчестер Сити» употребляют больше пищи, богатой углеводами. Это может быть рис, макароны и так далее.

По словам Пэрри, утром перед финалом футболисты получили широкий выбор продуктов - свежеиспеченный хлеб, овсянку, мюсли, банановый хлеб и некие энергетические шарики.

Обед разделяется на два приёма пищи. Сначала это может быть паста с пониженным содержанием жира, блюда из риса, спагетти с соусом и так далее. Позже - оладьи из сладкой кукурузы, картофель и варианты с постным белком.

Примерно за три с половиной часа до матча футболистам предложат банановый хлеб, тосты с нежирным сыром, брускетту и рисовый пудинг.

Финал Лиги чемпионов стартует в 22:00. Не пропустите текстовую трансляцию.