Мхитарян: «Интер» определённо не заслуживал поражения в финале Лиги чемпионов»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян высказался о поражении от «Манчестер Сити» (0:1) в финале Лиги чемпионов.

По мнению армянского футболиста, «нерадзурри» не заслуживали поражения в решающей игре турнира. Мхитарян отметил, что чувство неудачи всё ещё вызывает у него горечь.

«Мы определённо не заслуживали поражения прошлой ночью. Каждый футболист с детства мечтает выиграть Лигу чемпионов, и наше желание было огромным. Спасибо всем вам за вашу любовь. Вперёд, «Интер»!» — написал Мхитарян в своих социальных сетях.

Отметим, что «Манчестер Сити» впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов. «Интер» же в последний раз завоёвывал этот трофей в 2010 году.

В завершившемся сезоне 34-летний Мхитарян провёл за «нерадзурри» 49 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.