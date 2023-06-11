​Анри: «В расцвете сил я бы возил Уокера»

После финального матча Лиги чемпионов футболисты «Манчестер Сити» Джек Грилиш и Кайл Уокер стали гостями эфира CBS Sports, где одним из ведущих был Тьерри Анри.

Грилиш задал Анри вопрос, смог ли бы он пройти на фланге Уокера.

«В расцвете сил? Я бы возил его целыми днями», - ответил Анри, после чего в студии все начали смеяться.

Отметим, что Кайл Уокер известен своими скоростными качествами. В полуфинальных матчах Лиги чемпионов против «Реала» защитник сдержал Винисиуса Жуниора.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счётом 1:0.