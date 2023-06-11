Дюмфрис: «Будем пробовать в следующем году»

Нидерландский защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис расстроен поражением своего клуба в финале Лиги чемпионов, но он считает, что команда сможет снова выбраться в финал самого престижного футбольного клубного турнира Европы в будущем.

- Мы играли на победу и должны держать нос высоко, а не вешать его. У нас были шансы, жаль, что не забили, но сыграли достойно Не получилось выиграть, но попробуем снова в следующем сезоне. Я горжусь прошедшим сезоном, - цитирует слова Дюфриса fcinter1908.it.

Напомним, что «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов впервые в своей истории.