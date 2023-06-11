​Гвардиола вошёл в историю – первый тренер с двумя треблами

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вписал своё имя в историю футбола. Он стал первым тренером с двумя треблами на своём счету.

Под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» в сезоне 2022/2023 выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Ранее требл испанский тренер оформлял у руля «Барселоны» в сезоне 2008/2009, когда команда выиграла Ла Лигу, Кубок Испании и Лигу чемпионов.

По одному треблу выигрывали восемь тренеров – Джок Стейн («Селтик», 1966/1967), Штефан Ковач («Аякс», 1971/1972), Гус Хиддинк (ПСВ, 1987/1988), Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед», 1998/1999), Жозе Моуринью («Интер», 2009/2010), Юпп Хайнкес («Бавария», 2012/2013), Луис Энрике («Барселона», 2014/2015) и Ханс-Дитер Флик («Бавария», 2019/2020).