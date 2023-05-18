Эдерсон оценил шансы «Манчестер Сити» на победу в финале Лиги чемпионов

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес рассказал, что думает о предстоящем финале Лиги чемпионов с «Интером».

Решающая битва за трофей состоится 10 июня. В среду «горожане» разобрались с мадридским «Реалом», одолев действующих победителей турнира со счётом 4:0 (5:1 по сумме двух встреч), а днём ранее «нерадзурри» выбили из турнира «Милан» (3:0 по итогам двухматчевого противостояния.

«Наши шансы на победу в финале – 50%, как и у наших соперников. За 90 минут на поле может произойти что угодно. Нам необходимо хорошо подготовиться, но перед этим нам предстоит провести ряд других важнейших матчах», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Эдерсона.