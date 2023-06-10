Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Селюк: «Надеюсь, что «Манчестер Сити» выиграет, ведь я снял проклятье»

10 Июня 2023 • 17:37 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
1 1.50 X 4.40 2 7.30
Через 2 ч. 56 мин.

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

«Надеюсь, что «Манчестер Сити» выиграет, ведь я снял проклятье. Надо отдать должное Пепу Гвардиоле, каждый человек своим трудом заслуживает достижения. Гвардиола выиграл с «Манчестер Сити» всё, кроме Лиги чемпионов. Конечно, ждём сегодня победу», — заявил агент в интервью «Спорт-Экспрессу». Селюк также выразил надежду на повторение требла «Манчестер Юнайтед» 1999 года.

Напомним, что «Манчестер Сити» сыграет во втором в своей истории финале Лиги чемпионов сегодня, 10 июня. Стартовый свисток поединка на Олимпийском стадионе в Стамбуле назначен на 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Дмитрий Селюк Лига Чемпионов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.06.23 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Интер Милан Интер Милан
1.40 5.00 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Июня
18:49 · Лига чемпионов
​Холанна остановил холодильник
17:44 · Лига чемпионов
​Что футболисты «Манчестер Сити» едят перед финалом Лиги чемпионов
17:37 · Лига чемпионов
Селюк: «Надеюсь, что «Манчестер Сити» выиграет, ведь я снял проклятье»
17:25 · Лига чемпионов
Боков объяснил, почему матч против «Интера» будет тяжёлым для «Манчестер Сити»
16:41 · Лига чемпионов
Камоцци: «Верю, что «Интер» может совершить что-то особенное»
16:36 · Лига чемпионов
Колыванов оставил прогноз на финал Лиги чемпионов
16:17 · Лига чемпионов
Сунесс: «Манчестер Сити» может начать доминировать в Лиге чемпионов
15:45 · Лига чемпионов
Бэйл поставил на счёт 5:0 в финале Лиги чемпионов
15:41 · Лига чемпионов
Владелец «Манчестер Сити» посетит финал Лиги чемпионов
15:36 · Лига чемпионов
11 лучших игроков Лиги чемпионов: Холанн, де Брёйне и другие
15:10 · Лига чемпионов
Данни признался, за кого будет болеть в финале «Манчестер Сити» - «Интер»
15:00 · Лига чемпионов
Игрок «Локомотива» Ненахов рассказал, за какой клуб будет болеть в финале Лиги чемпионов
14:59 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган уже сегодня может объявить об уходе из «Манчестер Сити»
14:53 · Лига чемпионов
Стоичков объяснил, почему считает «Манчестер Сити» фаворитом Лиги чемпионов 3
14:50 · Лига чемпионов
Пономарёв: «Отдаю предпочтение «Интеру»
Все новости
Рекомендуем