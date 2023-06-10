Селюк: «Надеюсь, что «Манчестер Сити» выиграет, ведь я снял проклятье»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

«Надеюсь, что «Манчестер Сити» выиграет, ведь я снял проклятье. Надо отдать должное Пепу Гвардиоле, каждый человек своим трудом заслуживает достижения. Гвардиола выиграл с «Манчестер Сити» всё, кроме Лиги чемпионов. Конечно, ждём сегодня победу», — заявил агент в интервью «Спорт-Экспрессу». Селюк также выразил надежду на повторение требла «Манчестер Юнайтед» 1999 года.

Напомним, что «Манчестер Сити» сыграет во втором в своей истории финале Лиги чемпионов сегодня, 10 июня. Стартовый свисток поединка на Олимпийском стадионе в Стамбуле назначен на 22:00 по московскому времени.