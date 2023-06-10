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Лига чемпионов

Канчельскис рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

10 Июня 2023 • 19:44 Комментировать (2)
Манчестер Сити
...
Интер Милан
1 1.56 X 4.00 2 7.50
Через 1 ч. 14 мин.

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис высказался о финале Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

«Будем болеть и переживать за «Интер». А как вы хотели? В Манчестере я знаю только одну команду – «Манчестер Юнайтед». Естественно, все говорят, что «Манчестер Сити» фаворит. А «Интер» что, не команда? Или они не могут играть в футбол?» - вопрошает Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Канчельскис также вспомнил финал Лиги чемпионов 1994 года, где фаворитом считалась «Барселона», а «Милан» победил с результатом 4:0.

Стоит сказать, что Андрей Канчельскис как футболист выступал и за «Манчестер Юнайтед», и за «Манчестер Сити». Правда, в «Сити» он провёл гораздо меньше времени.

Следить за матчем «Манчестер Сити» - «Интер» можно будет в текстовой трансляции.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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Комментарии (2)
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Wetr123
10 Июня 2023 в 20:24
ПО... ХУ... Ю ... Интер победит! 2-1.
ингерман
10 Июня 2023 в 19:49
ппх
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