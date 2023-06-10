Камоцци: «Верю, что «Интер» может совершить что-то особенное»

Бывший советник владельца столичного «Спартака» Франко Камоцци поделился мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов между «Интером» и «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» — фаворит предстоящего финала Лиги чемпионов. Но я верю, что «Интер» может совершить что-то особенное», — заявил итальянский функционер в интервью «Чемпионату».

Напомним, что главный матч европейского сезона пройдёт сегодня, 10 июня, на Олимпийском стадионе в Стамбуле. Стартовый свисток встречи между «Интером» и «Манчестер Сити» назначен на 22:00 по московскому времени.