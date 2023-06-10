​Холанна остановил холодильник

Футболисты «Манчестер Сити» готовится к финалу Лиги чемпионов против «Интера». В социальных сетях появилось видео, снятое во время тренировки «горожан» на стадионе в Стамбуле. Звёздный нападающий Эрлинг Холанн в какой-то момент споткнулся о холодильник с напитками и оказался на газоне.

«Ты что, поляны не видишь?» - мог пошутить кто-то из футболистов «Манчестер Сити».

В результате падения Холанн серьёзно не пострадал. В субботу вечером остановить норвежца будут пробовать защитники «Интера». Но выносить холодильник с напитками на газон во время матча они не смогут – правила запрещают.

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