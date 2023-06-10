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Гюндоган уже сегодня может объявить об уходе из «Манчестер Сити»

10 Июня 2023 • 14:59 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
1 1.50 X 4.40 2 7.30
Через 5 ч. 50 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган уже сегодня может объявить о своём уходе из команды Хосепа Гвардиолы. Об этом сообщает испанское издание Sport.

Напомним, сегодня Гюндоган примет участие в своём третьем финале Лиги чемпионов. Предыдущие решающие матчи самого престижного еврокубка немец проиграл. В вечернем финале в Стамбуле «Манчестер Сити» Илкая встретится с миланским «Интером». После этого матча Гюндоган может объявить об уходе из своей команды на правах свободного агента.

Главным фаворитом на трансфер Илкая сейчас является каталонская «Барселона», которая предлагает немцу контракт на три года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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