Грилиш – о победе в Лиге чемпионов: «Я был ужасен, но мне всё равно»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш пообщался с журналистами после триумфа своей команды в финале Лиги чемпионов.

«Горожане» обыграли миланский «Интер» (1:0) благодаря голу Родри на 68-й минуте. Это первая в истории клуба победа в самом престижном еврокубке.

«Я счастлив. Ради таких моментов мы работаем всю жизнь.

Я был ужасен, но мне всё равно, ведь мы выиграли требл. Люди, знающие меня, прекрасно понимают, насколько это для меня важно. Я много лет трудился ради этого.

Я уже поблагодарил нашего тренера. Он настоящий гений. Он поверил в меня», – высказался в интервью BT Sport Джек Грилиш.