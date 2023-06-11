Димарко – о поражении в финале: «Интер» был не хуже «Манчестер Сити»

Левый защитник «Интера» Федерико Димарко поделился мыслями после поражения в финале Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» (0:1).

Судьба встречи решилась на 68-й минуте, когда полузащитник «горожан» Родри забил гол, ставший победным.

«Огромное разочарование. Мы играли на равных с «Манчестер Сити». Мы проиграли самый важный матч.

Такой «Сити» был создан для победы в Лиге чемпионов. Сегодня мы были не хуже, но мяч не шёл в ворота. Я горжусь командой, мы выложились на 120%. Мы отлично сыграли в Лиге чемпионов в этом сезоне, и я верю, что успехи «Интера» на этом не завершатся», – заявил в послематчевом интервью Sport Mediaset 25-летний итальянец.