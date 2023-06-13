​Шалимов - о финале Лиги чемпионов: «Встретились две достойные команды»

Миланский «Интер» проиграл в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» с минимальным счетом, однако бывший футболист «Интера» Игорь Шалимов, выступавший там в первой половине 90-х годов прошлого столетия, не считает зазорным такое поражение. По его словам, минимальный счет свидетельствует о том, что «Интер» создал англичанам проблемы в этом матче.

- Встретились две достойные команды. Как и всегда, все решил первый гол, он переломил все. Смелая игра итальянцев дала свои плоды. Опять же, плоды какие: «Интер» проиграл всего лишь 0:1, а это уже успех, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Манчестер Сити» выиграл самый престижный турнир в клубном футболе Европы впервые в своей истории.