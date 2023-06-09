Де Брёйне рассказал о первой встрече с Холанном

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне ответил на вопрос о первой встрече с нападающим Эрлингом Холанном.

Кевин Де Брёйне с улыбкой ответил на вопрос о том, была ли встреча с молодым талантом Эрлингом Холанном прошлым летом любовью с первого взгляда.

«Нет, нет. Я счастлив с моей женой», – пошутил де Брёйне на пресс-конференции перед финалом Лиги чемпионов против «Интера».

Норвежский нападающий присоединился к «Манчестер Сити» прошлым летом и уже в своем первом сезоне стал лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги. Всего за «горожан» он провел 52 матча во всех турнирах. Он забил 52 гола и отдал 9 результативных передач.