Онана: «Я не боюсь «Манчестер Сити»

Голкипер «Интера» Андре Онана заявил, что не испытывает лишнего волнения перед финалом Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» подходит к решающей битве евросезона в статусе явного фаворита. Встреча состоится 10 июня.

«Возможно, «Сити» – лучшая команда в мире, но им предстоит это доказать в матче с нами. Я абсолютно спокоен, а почему должно быть иначе? Я не чувствую давления. Мы знаем, что будет нелегко, но мы выйдем на поле и сделаем всё возможное. Серия пенальти? Не знаю, кто будет бить, но и в этом аспекте я чувствую уверенность», – приводит журналист Альфредо Педулла слова камерунского вратаря.